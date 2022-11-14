İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

Valiliğin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı kararın ardından İBB ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

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İstiklal Caddesi'nde beton saksıların bankları söküldü

İstiklal Caddesi'nde beton saksıların bankları söküldü

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor - 1

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

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