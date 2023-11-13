İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanığa tahliye

İstiklal Caddesi’nde geçen yıl düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin davada, 6 kişinin tahliyesine karar verildi.



Saldırının birinci yılında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, bombalı düzeneği bırakan Ahlam Albashır’ın aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar getirildi.



Bir kısım tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Duruşmada tüm sanık ve avukatlara tahliye taleplerine ilişkin söz verildi.



Sanık Ahlam Albashır ve Bilal El Hacmaos’un Esenler’de evinde kaldığı tutuklu sanık Ferhat Habeş savunmasında, 7 yıldır aynı evde oturduğunu, Türkiye’ye sıkıntı yaratmak için değil, iş için geldiğini söyledi.



“Annem ve babam Suriye’de onlara ne olduğunu bilmiyorum. Eşimden haber alamıyorum. Hasan Şerife beni arayarak Ahlam ve Bilal’in üç gün bende kalıp kalamayacağını sordu. Üç gün sonra Avrupa’ya gideceklerini söylemişti.” diyen Habeş, “Geldikten sonra kalmaya devam ettiler, üç gün sonra gitmediler. Ben de ‘Akrabalarınız varsa gidin. Benim yanımda sıkıntı yaşatmayın’ dedim. Onlarda kimselerinin olmadıklarını söyledi. İki ay kadar evimde kaldılar. Kız kardeşim yanıma gelince onlar evden çıkıp 15 gün atölyede kaldılar.” ifadelerini kullandı.



Habeş, suçsuz olduğunu ileri sürdü; diğer sanıklarla birlikte tahliyesini talep etti.



6 SANIĞA TAHLİYE



Mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır’in bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı Kanarya Mahallesi’ndeki evde birlikte yakalandığı sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdi, kocası Salih Carkes ve oğulları Hadir Carkes, ile sanık Albashır’i Taksim'de keşfe götüren korsan taksici Yasir Alkorali ve Albashır’ın Taksim’deki ilk keşif çalışmasına birlikte gittiği yaşı küçük A.E.’nin suçun vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.



Bu 6 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da hükmedildi.



18 SANIĞIN TUTUKLULUĞU SÜRECEK



Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Ahlam Albashır, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hasan Aburas, Hasan Ali, Hazni Gölge, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Muhap Ammari, Rama Eltaha, Süleyman Güder ve Tareq Alkhatıb’in suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Duruşma 22 Ocak 2024’e tarihine ertelendi.