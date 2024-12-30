İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gözaltı

Son dakika haberi! İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Geçmişte terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında sözde siyasi ve ideolojik eğitim alan örgüt mensuplarının içerisinden seçilerek İstanbul'da silahlı eylem ve sabotaj eğitimine alınan bazı kişiler tespit edildi.



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısının faillerinden Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağladığı ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşıladığı öne sürülen 2 şüpheli de belirlendi.



Ahlam Albashir'in İstanbul'a intikalini sağladıkları ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen zanlıların, 23 Aralık'ta Beyoğlu'nda F.K. isimli kişiyi, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması adına alıkoyarak silahla tehdit ettiği tespit edildi.



Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de 27 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi ve diğer zanlılarla birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda yasaklı yayın, airsoft tabanca ve zanlılara ait dijital materyaller ele geçirildi.