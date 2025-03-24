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İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Suriye Pasajı’nda yangın

İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Suriye Pasajı’nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Suriye Pasajı’nda yangın

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Beyoğlu’ndaki tarihi Suriye Pasajı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstiklal Caddesi’nde bulunan pasajın dördüncü katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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