İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Suriye Pasajı’nda yangın
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Suriye Pasajı’nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu’ndaki tarihi Suriye Pasajı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstiklal Caddesi’nde bulunan pasajın dördüncü katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Beyoğlu
- İstiklal Caddesi
- Yangın