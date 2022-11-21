İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı
SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e yükseldi.
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