İstiklal Marşı'nın bestecisi: Osman Zeki Üngör kimdir?

Muzıka-yi Hümayun bünyesinde "Fasl'ı Cedid'i tertip eden Santuri Hilmi Bey'in torunu olan Üngör, Üsküdar'da 1880'de dünyaya geldi. Üngör, İstanbul'un Üsküdar semtinde 1880'de dünyaya geldi. Üngör'ün dedesi Osmanlı'nın saray orkestrası olan Muzıka-yi Hümayun bünyesinde "Fasl-ı Cedid"i tertip eden Santuri Hilmi Bey, babası Şekerci Hacı Bekir ailesinden Hüseyin Bey idi.



Dedesinin isteğiyle 7 yaşında çalmaya başladığı kemanda ustalaşan Üngör, 11 yaşına geldiğinde Muzıka-yi Hümayun'da senfonik orkestra üyeliğine seçildi.



Batı müziği öğrenimi görüp konser kemancısı olarak yetiştirilen Üngör, Vondra Bey'den keman, D'Aronda Paşa'dan müzik nazariyatı, solfej, klasik fon felsefesi ve tarih dersleri aldı.



İLK TÜRK KONSER KEMANCISI OLDU



Eğitimini tamamladıktan sonra ilk Türk konser kemancısı olan usta sanatçı, Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi'nde öğrenim gördü, resitallerde ve sarayın resmi davetlerinde sahne aldı.



Üngör, Fasl'ı Cedid ile Saffet Atabinen'in ilk defa düzenlediği senfoni orkestrasında başkemancı olarak görev yaptı.



Binbaşı rütbesiyle Saray Orkestrası şefliğini üstlenen sanatçı, repertuvarında çoğunlukla marşlar ve popüler parçalar bulunan orkestrayı modernleştirme çabasındaki Atabilen'i destekleyen sanatçılar arasında yer aldı.



Osman Zeki Üngör, Muzıka-yi Hümayun'da ve İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. Üngör, bağımsız kadrosu olan ilk Türk senfoni orkestrasıyla Union Française'de ilk defa saray dışında halka yönelik konserler verdi ve orkestra şefi olarak iki ay süren Avrupa turnesine çıktı.



Orkestra, ilk olarak Viyana'da, ardından Berlin, Dresden, Münih, Budapeşte ve Sofya'da konserler verdi. Program, bir Türk orkestrasının çıktığı ilk Avrupa turnesi oldu.



Üngör daha sonra Avrupa şehirlerinde de orkestralar idare ederek konserler verdi.