İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bir konferansta saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan akademisyen, soruşturma kapsamında açığa alındı.

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

Karatekin Üniversitesi mezuniyet etkinlikleri kapsamında Rektörlük Konferans Salonu’nda bir konferans düzenlendi.

Üniversite tarafından servis edilen fotoğraflarda ise saygı duruşu ve 'nın okunduğu sırada bir akademisyenin ayağa kalkmadığı görüldü. Gelen tepkiler üzerine üniversite tarafından idari soruşturma başlatıldı.

AÇIĞA ALINDI

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte 'Saygı Duruşu' ve 'İstiklal Marşı' esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır" denildi.

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