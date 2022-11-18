İstiklal saldırısı firarisi Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



Saldırı sonrası yapılan çalışmalarda olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.



Ferhat Habeş

KARDEŞİ TSK OPERASYONUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ



Terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

"BİLAL'İ HÜSEYİN GÜNEŞ'E BIRAKTIM"



Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.



Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.



Ahlam Albashır ile evli rolü yapan firari terörist Bilal Hassan

Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, şunları söyledi:

"Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı.

Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi.

Ahmed Jarkas ile Ammar Jarkas

Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm.



Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz."

Hüseyin Güneş

Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.



SAHTE EVLİLİK BELGESİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.



Sözde Halep Şer’i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristtin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.



Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürüyor.

AZEZ'DE YAKALANAN TERÖRİST

Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheli Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanmıştı.

Zanlı sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.



PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.



Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası 51 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgusunun ardından iki kişi serbest bırakılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanmıştı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 29 kişinin sınırdışı edilmesine karar verilmişti.

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