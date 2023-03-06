İstiklal'deki bombalı saldırı davasında ilk duruşma 9 Mayıs'ta

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada ilk duruşmanın tarihi belli oldu. 36 sanık 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Mahkeme, duruşma günü olarak 9-10-11 Mayıs tarihlerini belirledi.
İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.
Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.