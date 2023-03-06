İstiklal'deki bombalı saldırı davasında ilk duruşma 9 Mayıs'ta

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına 9 Mayıs'ta başlanacak.

İstiklal'deki bombalı saldırı davasında ilk duruşma 9 Mayıs'ta
İstiklal saldırısında 36 kişi hakkında iddianame hazırlandı
İstiklal saldırısında 36 kişi hakkında iddianame hazırlandı Haberi Görüntüle

'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısına ilişkin davada ilk duruşmanın tarihi belli oldu. 36 sanık 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, duruşma günü olarak 9-10-11 Mayıs tarihlerini belirledi.

İstiklal'deki bombalı saldırı davasında ilk duruşma 9 Mayıs'ta - 1 Bombayı yerleştiren terörist Ahlam Albashır

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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