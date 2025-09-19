İstinaf, İmamoğlu'na "ahmak" davasında verilen cezayı onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik "zincirleme şekilde hakaret ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İmamoğlu’nun karara itiraz etmesi üzerine dava istinafa taşınmıştı. Yaklaşık 2.5 yıldır devam eden süreç tamamlandı.

İtirazı reddeden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün olan cezanın hesap hatası nedeniyle duruşma yapılamaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün hapis şekilde güncellenmesine hükmederek onadı.