İstinaf (istinaf mahkemesi) nedir? Hukukta istinaf terimi

Gündemdeki haberler ardından istinaf ve istinaf mahkemesi terimlerinin anlamı merak konusu oldu. Sözlükte “yeni” anlamına gelen ünüf veya “bir şeyin başı, ucu, burun” mânasındaki enf kökünden türeyen isti’nâf kelimesi “yeniden başlamak, yenilemek, tekrarlamak” demektir. Peki, istinaf (istinaf mahkemesi) nedir?

İstinaf (istinaf mahkemesi) nedir? Hukukta istinaf terimi

Hukuki bir terim olarak istinaf, dava adeta yeni baştan ele alınıyormuşçasına, ilk davada ortaya konan delillerin istinaf mahkemesince tekrar incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar da taraflardan birisinin başvurusu üzerine inceleme yapan Bölge Adliye Mahkemesi olarak nitelendirilmektedir.

Temyiz ve İstinaf Farkı

Temyiz, ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kuruldur.

Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askerî Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yoludur.

Temyiz, istinaf kanun yolu aşamasından geçmiş ve bir daha istinaf başvuru yolu kapanmış bir karara karşı yapılan, ve kararın sadece hukuki sebepler açısından incelenmesini sağlayan kanun yoludur. Yani gerçek anlamıyla temyizde artık deliller incelenmez. Sadece davadaki soruna doğru hukuk kuralının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...