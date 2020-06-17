İstinaf Mahkemesi, Şule Çet davasındaki hapis cezalarını onadı

İstinaf Mahkemesi, Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

DHA 17.06.2020 - 11:36 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 11:44

İstinaf Mahkemesi, Şule Çet davasındaki hapis cezalarını onadı

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İstinaf Mahkemesi, Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

VİDEO: ŞULE ÇET DAVASINDA MÜEBBET HAPİS KARARI

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