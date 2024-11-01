İstinaf, Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallere beraati onadı

Montrö bildirisi davasında emekli amiraller hakkında verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından da onandı. 4 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, emekli amiraller bildirisine ilişkin 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İlk derece mahkemesi suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi de, hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle İstinaf başvurularının reddedilmesine kadar verdi.



Emekli amiraller, açıklamayı Montrö Anlaşması'nın önemine dikkat çekmek için hazırladıklarını iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller 4 Nisan 2021'de gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlamış, ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bildiride, "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının endişe ile karşılandığı" belirtilmişti.

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