İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
01.02.2026 07:12
Anadolu Ajansı
AA
Hatay'da yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kaldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.
Duvarı oluşturan kayalar park halindeki araçların üzerinde devrildi.
Tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan 6 araçta büyük hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde araçlarda kimsenin olmadığı tespit edildi.
Anadolu Ajansı