İstinat duvarı araçların üzerine çöktü

01.02.2026 07:12

İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Anadolu Ajansı
AA

Hatay'da yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kaldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.

 

Duvarı oluşturan kayalar park halindeki araçların üzerinde devrildi.

 

Tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan 6 araçta büyük hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde araçlarda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram