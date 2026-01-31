İstinat duvarı çöktü, 6 katlı bina boşaltıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

AFAD ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binayla ilgili nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları ile AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından verileceği öğrenildi.