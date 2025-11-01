İstinat duvarı, dört katlı binanın bahçe katına çöktü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir sokaktaki kaldırımın istinat duvarı, dört katlı binanın bahçe katına çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Şükran Sokak'ta kaldırımın yanındaki istinat duvarı dün saat 15.00 sıralarında dört katlı binanın bahçe katına çöktü.
Kaldırımın yanında yolda park edilen bir motosiklet de moloz yığınının altında kaldı.
Çökme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait ekipler çalışma başlattı.
- İstanbul Avcılar
- Bina
- İstinat Duvarı