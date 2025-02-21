İstinat duvarı yıkıldı: Araçlar altında kaldı

Trabzon'da 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarı, araçların üzerine yıkıldı.

İstinat duvarı yıkıldı: Araçlar altında kaldı

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'taki Adel Sitesi'nde kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla istinat duvarının üzerindeki yamaçta oluştu.

Toprağın kayması sonucu taş istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.

İstinat duvarı yıkıldı: Araçlar altında kaldı - 1

Araçlarda hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı.

Öne Çıkan Video

Su borusu patladı, araçlar "dondu"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...