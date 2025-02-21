İstinat duvarı yıkıldı: Araçlar altında kaldı
Trabzon'da 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarı, araçların üzerine yıkıldı.
Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'taki Adel Sitesi'nde kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla istinat duvarının üzerindeki yamaçta heyelan oluştu.
Toprağın kayması sonucu taş istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.
Araçlarda hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı.
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