İstinat duvarı yola çöktü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarı yola çöktü. Çken 5 metrelik duvarın yanındaki üç katlı bina boşaltıldı.
Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı yola çöktü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye polis ve İzmit Belediyesi ekipleri sevk edildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri caddeyi araç girişlerine kapattı, istinat duvarının yanında bulunan 3 katlı bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ekiplerin incelemesi sonucu diğer binaların tahliye edilip, edilmeyeceği belli olacak.
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