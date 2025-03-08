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İstinat duvarı yola çöktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarı yola çöktü. Çken 5 metrelik duvarın yanındaki üç katlı bina boşaltıldı.

İstinat duvarı yola çöktü

Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı yola çöktü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye polis ve İzmit Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarı yola çöktü - 1

TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri caddeyi araç girişlerine kapattı, istinat duvarının yanında bulunan 3 katlı bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu diğer binaların tahliye edilip, edilmeyeceği belli olacak.

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