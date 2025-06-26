İstinat duvarına çarpan araç alev aldı: Bir ölü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir araç, istinat duvarına çarparak alev aldı. Otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.
Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak mevkisinde Biga istikametine giden Recep El'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta sıkışan baba Reşat El yaşamını yitirdi, sürücü Recep El ile annesi Fatma El yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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