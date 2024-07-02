İstinat duvarına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

İzmir'de yol kenarındaki istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Ahmet Desdireci yaşamını yitirdi.

İstinat duvarına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

'in Karabağlar ilçesinde oto sanayide ikinci el malzeme satan bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan Ahmet Desdireci (23), saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ali Rıza Avni Bulvarı'nda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Kasksız ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Desdireci'nin motosikleti, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ahmet Desdireci'yi ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Desdireci, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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