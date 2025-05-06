İstinat duvarını aşıp, otomobilin üstüne düşmüştü: Otobüs şoförü 55 gün sonra öldü
Bursa İnegöl'de istinat duvarını aşıp, 10 metreden park halindeki otomobilin üstüne düşen otobüsün şoförü Yusuf Tatlıdede, 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 12 Mart’ta saat 11.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi’ndeki TOKİ 3. Etap Konutları'nda meydana geldi.
Yusuf Tatlıdede’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği özel halk otobüsü, yol kenarındaki istinat duvarını aştı.
10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üstüne düşen otobüsün şoförü, ağır yaralandı.
Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Tatlıdede, kazadan 55 gün sonra hayatını kaybetti.
Tatlıdede’nin nişanlı olduğu ve haziran ayında evleneceği öğrenildi.
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