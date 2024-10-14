İstinyePark’ta Lüks ve Lezzet COVA’da Buluşuyor

Geleneksel İtalyan Pasticceria’sının zarafetini ve yenilikçi dokunuşları bir araya getiren COVA, titizlikle seçilen malzemeler, tutku, özveri ve mükemmeliyet arzusunu birleştirerek misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor. Her ayrıntısı ile benzersiz lüks deneyimini yaşatacak şekilde hazırlanan mağazada, adım attığınız andan itibaren eşsiz bir buluşma sizi bekliyor. Zamansız bir atmosferde, lezzetler, aromalar ve renkler sizi etkisi altına alırken, şık ve güler yüzlü COVA ekibi, sizi mükemmel bir kahve eşliğinde lezzetli tatlıları tatmaya davet ediyor.

COVA’nın şefleri, yıllar içinde aktarılan tarifleri ustaca hayata geçirerek gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor.



Özenle seçilmiş şefler, geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlayarak, her damak zevkine hitap eden seçenekler sunuyor.



Şahane Panettone'den en küçük çikolata parçalarına kadar her bir tat, kalite sözü veriyor. COVA, misafirlerini imza tatlılar, meyveli tatlılar, tartlar, krema dolgusuyla hazırlanan hamur işleri ve çikolatalarıyla eşsiz bir gastronomik deneyime davet ediyor.

