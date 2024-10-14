İstinyePark’ta Lüks ve Lezzet COVA’da Buluşuyor
İtalya’nın en saygın pastanelerinden biri ve dünya çapında LVMH Grubu’nun gurur kaynağı olan COVA, şık atmosferi, kusursuz hizmeti ve eşsiz ürünleriyle 18 Ekim itibariyle İstanbul İstinyePark’ta misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, 25 ülkede, 61 şehirde ve 299 farklı lokasyonda sunduğu eşsiz deneyimlerini bu sefer de COVA ile İtalyan pastacılık geleneğini Türk misafirleriyle buluşturarak unutulmaz lezzetler sunmayı hedefliyor.
Geleneksel İtalyan Pasticceria’sının zarafetini ve yenilikçi dokunuşları bir araya getiren COVA, titizlikle seçilen malzemeler, tutku, özveri ve mükemmeliyet arzusunu birleştirerek misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor.
Her ayrıntısı ile benzersiz lüks deneyimini yaşatacak şekilde hazırlanan mağazada, adım attığınız andan itibaren eşsiz bir buluşma sizi bekliyor. Zamansız bir atmosferde, lezzetler, aromalar ve renkler sizi etkisi altına alırken, şık ve güler yüzlü COVA ekibi, sizi mükemmel bir kahve eşliğinde lezzetli tatlıları tatmaya davet ediyor.
COVA’nın şefleri, yıllar içinde aktarılan tarifleri ustaca hayata geçirerek gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor.
Özenle seçilmiş şefler, geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlayarak, her damak zevkine hitap eden seçenekler sunuyor.
Şahane Panettone'den en küçük çikolata parçalarına kadar her bir tat, kalite sözü veriyor. COVA, misafirlerini imza tatlılar, meyveli tatlılar, tartlar, krema dolgusuyla hazırlanan hamur işleri ve çikolatalarıyla eşsiz bir gastronomik deneyime davet ediyor.
Sabahları sunduğu zengin kahvaltı seçenekleri ve öğleden sonraları zarif high-tea servisi ile günün her anında keyifli bir mola imkânı sunuyor. Unutulmaz ve klasikleşen tatlıları tatmadan önce imza paninileri, kulüp sandviçleri ve salatalarıyla hafif ama lezzetli öğle yemeği seçenekleri de misafirlerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.
İstinyePark’ın yeni alanında açılan COVA, ünlü pastaları, klasik İtalyan tatlıları, hafif öğle yemeği seçenekleri, özel kahveleri, aperatif kokteyl ve mokteylleriyle misafirlerine adeta bir lezzet yolculuğu sunuyor.
Misafirler, eşsiz COVA deneyimini, catering servisi sayesinde birbirinden özel doğum günü pastalarıyla, COVA’nın imza niteliğindeki paketli ürünleriyle ve özel lezzetleriyle evlerinin konforunda keşfetme fırsatı bulacaklar.
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