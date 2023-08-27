İstismara uğrayıp öldürülen Eymen'in katillerine bir dava daha: 10’ar yıla kadar hapis istemi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasını, sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu istedi.

Bilirkişi raporu tamamlanarak, dava dosyasına girdi. Raporda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde dayak izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI



Ayrıca telefonda, "Güzelbahçe Deniz" ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. "Güzelbahçe Deniz" isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

Elçetin'in telefon kaydında, "Aa Annem" olarak kayıtlı kişiden, "Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün, gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum" şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı.

Elçetin'in telefon rehberinde "Mineee" ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda "Güzelbahçe Deniz" olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda Mine Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı ve bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.