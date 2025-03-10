İstismarcı babaya gözaltı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bir babanın sosyal medyada kendi çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaştığının tespit edilmesinin ardından açıklama yapıldı.



"Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir." denilen açıklamada söz konusu şüphelinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı bildirildi.



Çocukların devlet koruması altına alındığı belitilirken Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacakları dile getirildi.