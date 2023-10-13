İstismarcı dedeye 44 yıl hapis

Sultanbeyli'de 7 Mayıs 2022 tarihinde, A.T.'nin kendi torununa istismarda bulunduğu iddia edildi.



9 yaşındaki çocuğun durumu annesine anlatmasının ardından aile savcılığa gelerek şikayetçi oldu. Savcılık kararıyla gözaltına alınan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.T. cezaevinden getirildi.



Duruşmada savunma yapan dede A.T., "Böyle bir olay hiç olmamıştır. Torunumun bu beyanları tamamen kızım olan müşteki H.'nin torunumu dolduruşa getirmesi nedeniyledir. Kızım H. 5 senedir dost hayatı yaşamaktadır. Ben bunu kabul etmediğim için bana bu şekilde iftira edildiğini düşünüyorum. Suçsuzum beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.



ADLİ TIP İSTİSMARI RAPORLADI



Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, cinsel istismar eyleminin fiziki, tıbbi delilinin mevcut olduğu belirtildi.



Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.T.'nin torununa karşı "cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 40 yıl 6 ay, "silahlı tehdit" suçundan ise 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.