İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye'ye geliyor

İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. 8 Kasım'da Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye'ye geliyor

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  Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da 'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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