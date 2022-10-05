İsveç heyeti Ankara'da | Gündem terör suçlularının iadesi

İsveçli heyet Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Ankara'da bir araya geldi.



Görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, bu ülkelerin teröre destek verdikleri gerekçesiyle karşı çıkmış, ardından yapılan müzakerelerde bu ülkeler terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt etmişlerdi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı.

Türkiye'nin iade taleplerine henüz olumlu yanıt verilmedi.