İsveç heyeti Ankara'da | Gündem terör suçlularının iadesi

Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı.

İsveç heyeti Ankara'da | Gündem terör suçlularının iadesi

İsveçli heyet Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birlikte 'da bir araya geldi.

Görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.

, ve Finlandiya'nın üyeliğine, bu ülkelerin teröre destek verdikleri gerekçesiyle karşı çıkmış, ardından yapılan müzakerelerde bu ülkeler terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt etmişlerdi.

İsveç heyeti Ankara'da | Gündem terör suçlularının iadesi - 1 Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı.

Türkiye'nin iade taleplerine henüz olumlu yanıt verilmedi.

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