İsveç ile eylem krizi: Ankara'dan art arda tepkiler

İsveç'teki skandal gösteriye ilişkin soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle

İsveç polisinin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesine siyasilerden tepki gecikmedi.

ŞENTOP: NEFRET SUÇUNA İZİN VERMEK İSVEÇ'İN SUÇ ORTAKLIĞIDIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Şentop, İsveç'in tüm uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğini söyledi.



TBMM Başkanı, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir." dedi.

OKTAY: KABUL EDİLEMEZ HATADAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum. Türkiye’yi ve tüm İslam alemini hedef alan bu suçlara izin vererek ortak olan İsveç makamlarını kınıyor, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum.'' diye konuştu.

KALIN: KUTSAL DEĞERLERE SALDIRI ÖZGÜRLÜK DEĞİL BARBARLIKTIR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yapılanın İslam düşmanlığının teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın "Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz." dedi.



İbrahim Kalın, ''Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi,nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." ifadelerini kullandı.



KURTULMUŞ: EYLEME ONAY VERENLER ATEŞLE OYNUYOR



Karara bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.



Kurtulmuş, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermenin tek kelimeyle alçaklık olduğunu belirtti.



Numan Kurtulmuş, "Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

ÇELİK: LANETLİYORUZ



İsveç'teki provokatif eylem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemindeydi. Eyleme izin verilmesini lanetleyen Çelik, "İsveç makamlarının yaptığı, nefret suçlarını himaye etmektir." diye konuştu.



Kur'an-ı Kerim'e yönelik her saygısızlığın bir insanlık suçu olduğunun da altını çizen Çelik, "Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.



AKAR: İSVEÇ SAVUNMA BAKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİNİ İPTAL ETTİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının eylemleri ile Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona karşı tedbir almamasını eleştirerek "Geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.

BOZDAĞ: ALÇAKÇA EYLEM NEFRET SUÇUDUR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme izin verilmesini "bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." açıklamasında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslüman'ın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir.''

KİRİŞCİ: ALÇAKÇA PROVOKASYONU LANETLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum." diye konuştu.



Kirişci, İsveç makamlarını "İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçlarına sessiz kalmakla" suçladı, karardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.



İSVEÇ ELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI



İsveç polisinin nihai kararının ardından, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Eylemlerin kınandığını bir kez daha büyükelçiye aktarıldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu eylemlerin açıkça nefret suçu niteliğinde ve provakatif olduğu hatırlatıldı, eylemler kınandı.



Kutsal değerlere hakaretin “demokratik haklar” kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.



Büyükelçiye, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.



Ankara’nın beklentisi söz konusu eyleme müsaade edilmemesi. Bu mesaj da açıkça büyükelçiye iletildi.



İsveç Büyükelçisi’ne ayrıca PKK iltisaklı çevrelerin Stokcholm merkezinde yapacaklarını duyurdukları propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin de Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olacağı hatırlatıldı.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stokcholm Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteri nedeniyle de İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

