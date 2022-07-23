İsveç maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

SON DAKİKA HABERİ: İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.07.2022 - 19:04

İsveç maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İlişkili Haberler

Alman parlamentosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Alman parlamentosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Son dakika haberi! İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, ülkesinin Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak 'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...