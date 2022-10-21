İsveç ve Finlandiya'dan 'Üçlü mutabakata bağlıyız' mesajı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda iki ülkeden de art arda açıklamalar geldi. İki ülke Türkiye ile üçlü mutabakat metnine bağlılık vurgusu yaptı.

İsveç ve Finlandiya'dan 'Üçlü mutabakata bağlıyız' mesajı

ve   ile yaptıkları mutabakat metnine bağlı olduklarını belirtti. 

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ''Türkiye ve finlandiya ile varılan 3'lü mutabakatı uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

İsveç ve Finlandiya'dan 'Üçlü mutabakata bağlıyız' mesajı - 1 Geçtiğimiz haziran ayında Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri kapsamında 2 satlik bir görüşmenin ardından üçlü mutabakat imzalanmıştı. 

İsveçli bakan, "Türkiye ile vardığımız anlaşma konusunda birçok adım attık bunun Türkiye tarafından dikkate alınmasını umuyoruz" da diyerek üyesi olduktan sonra terörle mücadeleye öncelik vereceklerini belirtti.

Finlandiya Dışişleri Bakan Pekka Haavisto ise "Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, geçen hafta boyunca Türk mevkidaşımla diyalog içindeydim" açıklaması yaptı.

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