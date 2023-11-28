İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü. ABD Dışişleri yetkilisine göre, Brüksel'deki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'in üyeliğe kabulü için gerekli TBMM onayının "birkaç hafta içinde" çıkacağını söyledi.

İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel’deki Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklama - 1

'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Reuters'a konuşan bir ABD Dışişleri yetkilisine göre, Brüksel'deki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı , İsveç'in üyeliğe kabulü için gerekli TBMM onayının "birkaç hafta içinde" çıkacağını söyledi.

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