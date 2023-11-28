İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklama

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Reuters'a konuşan bir ABD Dışişleri yetkilisine göre, Brüksel'deki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in üyeliğe kabulü için gerekli TBMM onayının "birkaç hafta içinde" çıkacağını söyledi.