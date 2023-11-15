İsveç'in NATO üyeliği komisyonda

TBMM Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda, 7 uluslararası anlaşma ile İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.

Teklifin kabul edilmesi halinde protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Komisyon toplantısı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.