İsveç'in NATO üyeliği komisyonda

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

İsveç'in NATO üyeliği komisyonda

Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda, 7 uluslararası anlaşma ile 'in 'ya katılımının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.

Teklifin kabul edilmesi halinde protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Komisyon toplantısı öncesi Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş: İsveç'in NATO'ya katılım protokolü bu hafta komisyonda görüşülebilir

Kurtulmuş: İsveç'in NATO'ya katılım protokolü bu hafta komisyonda görüşülebilir

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