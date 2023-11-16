İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi

TBMM Dışişleri Komisyonunda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi

Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay başkanlığında bugün toplandı.

Toplantıda, 7 uluslararası anlaşma ile 'in 'ya katılımının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alındı.

Görüşmede karar çıkmazken önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı günü belirlenecek.

Teklifin kabul edilmesi halinde protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

KURTULMUŞ İŞVEÇLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Komisyon toplantısı öncesi Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.

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