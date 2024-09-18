İsveçli bakanları taşıyan uçak arızalandı: Ankara'daki toplantı ertelendi

Türkiye ve İsveç arasında ilk Güvenlik Mekanizması toplantısı, İsveçli bakanları taşıyan uçaktaki arıza nedeniyle ertelendi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini veto etmemesi karşılığında terörle mücadelede işbirliği için bir yol haritasında uzlaşma sağlanmış ve bu kapsamda güvenlik mekanizması oluşturulması kararı alınmıştı.

İsveçli bakanları taşıyan uçak arızalandı: Ankara'daki toplantı ertelendi

ile arasında bakanlar düzeyinde yapılması planlanan "Türkiye- Güvenlik Mekanizması" toplantısı, İsveç heyetinin Ankara'ya gelmek için havalanan uçağının arızalanması sebebiyle ertelendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer'ı taşıyan İsveç devlet uçağının, Türkiye'ye hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stockholm'e geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Bakanlık kaynakları, "Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması" toplantısının, bu gelişme ışığında ileri tarihte düzenlenmek üzere ertelendiğini bildirdi.

Kaynaklar, "Başta terörizmle mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi yönünde ortak çabalarımız sürecektir." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının içinde olduğu, Ankara'ya gitmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirtmişti.

Wahlström, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDA BUGÜN ANKARA'DA GÜVENLİK MEKANİZMASI TOPLANTISI YAPILACAKTI

Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün Ankara'da düzenlenecekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.

İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyordu.

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