İsveçli gazeteci İstanbul’da tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemleri takip etmek için İstanbul’a gelen İsveçli gazeteci Joakim Medin tutuklandı.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsveçli gazetecinin PKK/KCK bağlantısı olduğu ve Medin’in cumhurbaşkanına hakaret ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.



İsveçli gazeteciye 2023 yılında Stockholm’de yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketinin yer aldığı bir eylemle ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.



28 Mart’ta tutuklanan gazeteciyle ilgili İsveç Dışişleri Bakanı da İstanbul Başkonsolosu ile temasa geçti.