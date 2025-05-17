İsveçli gazeteci Joakim Medin tahliye edildi

Gözaltı gerekçesi, Ocak 2023’te İsveç’in Stockholm şehrinde Erdoğan’ı temsilen bir maket asılarak yapılan eylemlerdi.



O tarihlerde soruşturma başlatan Ankara başsavcılığı, 15 şüpheli belirlemiş, Stockholm’deki eylemleri haberleştiren Medin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Medin, gözaltına alındıktan bir gün sonra bu soruşturma kapsamında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.



Tahliye edilen gazeteci, Türkiye’den ayrıldı. Hakkındaki ‘örgüt üyeliği’ davasının ilk duruşmasıysa 25 Eylül'de görülecek.