İsveçli gazeteci Joakim Medin tahliye edildi
Saraçhane protestolarını takip etmek için Türkiye’ye geldiğinde "Cumhurbaşkanına hakaretten" tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin 49 gün sonra tahliye edildi.
Gözaltı gerekçesi, Ocak 2023’te İsveç’in Stockholm şehrinde Erdoğan’ı temsilen bir maket asılarak yapılan eylemlerdi.
O tarihlerde soruşturma başlatan Ankara başsavcılığı, 15 şüpheli belirlemiş, Stockholm’deki eylemleri haberleştiren Medin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Medin, gözaltına alındıktan bir gün sonra bu soruşturma kapsamında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Tahliye edilen gazeteci, Türkiye’den ayrıldı. Hakkındaki ‘örgüt üyeliği’ davasının ilk duruşmasıysa 25 Eylül'de görülecek.
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