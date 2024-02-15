İsveçli gitarist Yngwie Malmsteen 21 yıl aradan sonra Türkiye'de

Dünyaca ünlü elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen, Epifoni organizasyonuyla 6 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.



41 yıllık müzik kariyerinde TIME dergisinin “Tüm Zamanların En İyi 10 Elektrik Gitaristi” arasında yer alan, inanılmaz stili, yaratıcı kişiliği ve besteleri ile rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Yngwie Malmsteen günümüz müzik dünyasına birçok yenilik getirdi.

2021 yılında yayınladığı “Parabellum” isimli son albümü dahil, kariyeri boyunca toplam da 22 stüdyo albümü ile çizgisini bozmayan Yngwie Malmsteen, 80’lerin ortasında hard-rock türünü duygusal notalarla birleştirmesiyle tanındı ve kendine hayran bırakan neoklasik bir tarz oluşturdu.