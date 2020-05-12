İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken iyileşti

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs Covid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.



Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Covid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.



Yapılan tıbbi değerlendirmede, Covid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.



Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Covid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.



Emrullah Gülüşken, kızı Leyla'nın çabaları sonucu diğer çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

LEYLA GÜLÜŞKEN YAŞANANLARI NTV'YE ANLATMIŞTI