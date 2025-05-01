"İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarına DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM),sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.



İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, vize iptalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgisi olmadığı vurgulandı ve "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur." ifadeleri kullanıldı.



DMM'nin açıklamasında, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

