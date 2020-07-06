İtalya Savunma Bakanı Libya için geliyor

Bakan Hulusi Akar yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek olan İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşecek. Masada Libya'daki görüşmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler var.

Anadolu Ajansı 06.07.2020 - 15:06

İtalya Savunma Bakanı Libya için geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, İtalya Savunma Bakanı Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'de olacak.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı Libya ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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