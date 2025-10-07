İtalya Savunma Bakanlığı heyetinden Baykar'a ziyaret

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret ederek geliştirilen teknolojileri yerinde inceledi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, heyete, İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık etti. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto'nun yanında, İtalyan savunma sanayisi devi Leonardo'nun Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkanı Simone Ungaro ile İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkanı Carlo Gualdaroni de ziyarette hazır bulundu. Heyette İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden komutanlar da yer aldı.

Selçuk Bayraktar, heyete yeni geliştirdikleri silah teknolojileri hakkında bilgi verdi.

İtalyan heyetine ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.



Heyet Çorlu'daki merkezde uçuş gösterimlerini izledi.

Heyetin ilk durağı Baykar'ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete yönelik özel bir uçuş gösterimi düzenlendi.



Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti.



Heyüt üyeleri TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.