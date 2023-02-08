İtalya'dan anlamlı mesaj: Karanlığın ardında nice güneşler var

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke gibi İtalya'da Türkiye'ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi.



İtalya Büyükelçiliği, deprem bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye'nin pandemi döneminde İtalya'ya yolladığı yardım paketlerinin üzerinde yer, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var." cümlesini kullandı.

PANDEMİDE TÜRKİYE'DEN YARDIM GÇNDERİLDİ



Dünyada Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'ya Türkiye'den yardım gönderilmişti.



Gönderilen malzemelerin üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü yer alıyordu.

