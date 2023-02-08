İtalya'dan anlamlı mesaj: Karanlığın ardında nice güneşler var

İtalya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle deprem bölgesine yardım gönderen ülkelerden biri. Büyükelçilik, bu yardımı paylaşırken Türkiye'nin İtalya'ya Covid-19 yardımlarını gönderirken kullandığı, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözüyle paylaştı.

İtalya'dan anlamlı mesaj: Karanlığın ardında nice güneşler var

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke gibi 'da 'ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi. 

İtalya Büyükelçiliği, bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye'nin pandemi döneminde İtalya'ya yolladığı yardım paketlerinin üzerinde yer, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var." cümlesini kullandı. 

PANDEMİDE TÜRKİYE'DEN YARDIM GÇNDERİLDİ

Dünyada Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'ya Türkiye'den yardım gönderilmişti. 

Gönderilen malzemelerin üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü yer alıyordu. 

İtalya'dan anlamlı mesaj: Karanlığın ardında nice güneşler var - 1

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