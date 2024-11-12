İtalya’dan getirilen büyükbaş eti, fiyatları düşürdü

İstanbul Beylikdüzü’nde şubesi bulunan bir markette satılan İtalyan menşeili büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatının 369 liraya satılması dikkat çekti. Uygun fiyata et satışının yapıldığı markete yakın bölgelerde bulunan yerli etin kuşbaşı kilogram fiyatının ise 700 lira olduğu görüldü. Fiyatlardaki farklılık kafa karışıklığına yol açarken, tüketicinin uygun fiyatlı ete yöneldiği öğrenildi. İthal edilen etlerin kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor.

Bölgede kasaplık yapan Mücahit Osman, “Şimdi marketlerdeki etler yurtdışından geliyor. Bu etleri Et ve Süt Kurumu getiriyor. Şubesi olan marketlere dağıtıyorlar bunu. Bu şekilde de bu ürünler satılıyor. Bizimkiler de Trakya, Balıkesir, Çanakkale gibi bölgelerin hayvanlarını satın alıp burada halka sunuyoruz. Yurt dışından gelen etler, fiyatları bir dönem sabit tuttu. Et için talep var satılıyor. Burada da ona göre fiyat kırılıyor” dedi.

Marketten alışveriş yapan bir vatandaş ise “Fiyatlara bakmadım. Sonuçta hiçbir şekilde ne yediğimizi bilmediğimiz için etin ithali yerlisi çok fark etmiyor. Genel olarak fiyata bakıyoruz. Alabilen kalitelisini de alıyor tabi ama kasaptan aldığın etin de ne olduğunu bilemiyorsun ki” diye konuştu.