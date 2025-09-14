İtalya'dan inceleme talep edildi: DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu

Antalya'da nüfus kayıtlarında babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından yapılan DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu.

Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki S.B., nüfus kayıtlarında tüm bilgilerinin yanlış yazılmasıyla yaşamının birçok alanında zorlukla karşılaştı.

Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 2021 yılında avukatı aracılığıyla dava açtı.

SOY BAĞI DAVASI AÇILDI

Yanlış doğum tarihi ve diğer kimlik bilgilerinin de bulunduğu kayıtlarda düzeltme yapılması için açılan davanın ilk aşamasında, anne yönünden soy bağı davası açıldı.

Bu dava sonucunda yapılan incelemesiyle gerçek annesi tespit edildi.

GERÇEK DOĞUM TARİHİ İSPATLANDI

Ardından mahkeme kanalıyla doğum belgesi temin edilerek gerçek doğum tarihi tanık beyanlarıyla ispatlandı.

İTALYA'DAN İNCELEME TALEP EDİLDİ

S.B.'nin babası yurt dışında yaşadığı için 'de DNA testi yapılamayınca avukatı istinabe yoluyla 'dan inceleme talep etti.

GERÇEK BABASI TESPİT EDİLDİ

İtalyan makamlarının kabulüyle Torino'da yapılan testi 'deki mahkemece geçerli sayılarak S.B.'nin gerçek babası tespit edildi.

