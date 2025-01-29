İtalyan Martina, Elazığ'da İslamiyet'i seçti

İtalya vatandaşı Martina Tafuro, Elazığ İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İtalyan Martina, Elazığ'da İslamiyet'i seçti

'de yaşayan ve olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğü'ne başvuran İtalya vatandaşı Martina Tafuro için "ihtida merasimi" düzenlendi.

-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Martina Tafuro'ya İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
Ardından şahitler Ela Koç ve Furkan Koç'un huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Martina Tafuro "Eda" ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.

İl Müftüsü Üstündağ, Müslüman olan Eda'yı tebrik ederek "ihtida belgesi" ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

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