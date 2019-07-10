Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'da görevli İtalyan Donanması'na ait A-5329 borda numaralı "Vesuvio" ile Fransız Donanması'na ait M-465 borda numaralı "Orion" adlı askeri gemiler, Marmara Denizi yönüne ilerledi.
Sahil Güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
İtalyan ve Fransız askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Anadolu AjansıTürkiye
İtalya ve Fransa donanmasına ait iki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'da görevli İtalyan Donanması'na ait A-5329 borda numaralı "Vesuvio" ile Fransız Donanması'na ait M-465 borda numaralı "Orion" adlı askeri gemiler, Marmara Denizi yönüne ilerledi.