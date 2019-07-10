Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'da görevli İtalyan Donanması'na ait A-5329 borda numaralı "Vesuvio" ile Fransız Donanması'na ait M-465 borda numaralı "Orion" adlı askeri gemiler, Marmara Denizi yönüne ilerledi.

Sahil Güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.