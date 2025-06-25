İtalya’ya geldiklerini zanneden 3 kaçak göçmen, TIR’dan atlayıp kaçmaya çalıştı

Karasu'da bugün saat 14.30 sıralarında belediyeye ait TIR garajına yanaşan bir TIR'ın dorsesindeki brandayı kesen 3 kişi araçtan atladı.

Kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen, çevredekiler tarafından yakalanırken, polise bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve gümrük muhafaza ekipleri, TIR sürücüsü Salman S. ile birlikte 3 kaçak göçmeni gözaltına aldı.



3 BİN 500’ER EURO ÖDEME YAPMIŞLAR



Dorseden çıkan 3 kişinin, kişi başı 3 bin 500 euro ödeyerek İtalya’ya gitmek üzere Suriye’nin Halep kentinden yola çıktıkları öğrenildi.

Göçmenlerin Karasu’ya geldiklerinde İtalya sanarak atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi.



KAÇAKLARDAN HABERİ YOKMUŞ

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Salman S. ise ifadesinde, dorse içindeki yolculardan haberi olmadığını ve yalnızca Tuzla’dan yük aldığını öne sürdü. Göçmenler ise İstanbul Şirinevler’de TIR'a bindiklerini iddia etti. Ekipler tarafından dorsede yapılan detaylı aramada başka bir kişiye rastlanmadı ve arama sonlandırıldı.