'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar

İstanbul'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı. Polis ekipleri, rehinleri operasyonla kurtarırken yine yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - DHA 16.06.2022 - 12:44

'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar

Bayrampaşa'da 'İtalya'ya götüreceğiz' yalanıyla dolandırdıkları 7 yabancı uyruklu kişi, yine yabancı uyruklu kişilerce rehin alındı. 

A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli uyruklu 5 şüpheli ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı.

Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı.

2 BİN EURO FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi.

Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.

Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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