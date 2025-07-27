İtfaiye araçta sıkışan 5 kişiyi çıkardı

Erzurum-Pasinler yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İtfaiye araçta sıkışan 5 kişiyi çıkardı

Pasinler’den Erzurum yönüne giden araç henüz sebebi bilinmeyen şekilde orta refüşte takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye personeli sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum - Ağrı yolu Hamamdere mevkii sıkışmalı oldu. Sıkışan 5 vatandaşımız Erzurum merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi." denildi.

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