İtfaiye asansörde mahsur kalan genç kızı duvarı kırarak kurtardı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde itfaiye ekipleri, raydan çıkıp kat arasında duran asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki Zeynep Ç.'yi asansör duvarını kırarak kurtardı.

İtfaiye asansörde mahsur kalan genç kızı duvarı kırarak kurtardı

Ardeşen ilçesi Deniz Mahallesi’nde yaşanan olayda lise öğrencisi Zeynep Ç.’nin binadan çıkmak için bindiği asansör bir anda raydan çıktı. Zeynep Ç., iki kat arasında duran asansörde mahsur kaldı.

Kız çocuğunun yardım çağrısı üzerine adrese sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yeri tespit edilen Zeynep için çalışması başlatıldı. Kat arasında mahsur kalan kız çocuğu darbeli kırıcı ile asansörün bulunduğu duvar kırılarak kurtarıldı.

Asansörden çıkarılan Zeynep Ç., olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından kontrol edildi. Sağlık kontrolü sonrası lise öğrencisi Zeynep, ailesine teslim edilirken, polis olayla soruşturma başlattı.


İtfaiye asansörde mahsur kalan genç kızı duvarı kırarak kurtardı - 1

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